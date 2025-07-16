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Гришин: где сейчас «Оренбург» будет добирать легионеров? Команда в другом мире

Гришин: где сейчас «Оренбург» будет добирать легионеров? Команда в другом мире
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин оценил перспективы «Оренбурга» в предстоящем сезоне РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбургу» будет очень сложно. Они продали всех своих лидеров‑легионеров, готовясь к Первой лиге. Команда сейчас находится в другом мире, можно так сказать. Кого они сейчас будут добирать? Я не знаю. Где они будут легионеров добирать? Я не понимаю. У «Оренбурга» сейчас сложное положение. Мне интересно, как они будут из него выходить. Это будет большая тренерская и скаутская работа. Уже нет времени для адаптации новых игроков. Через пять дней игра, а им нужен наигранный состав, новых игроков сложно будет вписать», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало вылетевший напрямую по итогам сезона-2024/2025 «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги за попытку организации договорных матчей московского «Торпедо». Первую игру сезона южноуральцы проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

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