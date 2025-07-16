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«Ювентус» направил «МЮ» улучшенное предложение по Санчо — Football Italia

«Ювентус» направил «МЮ» улучшенное предложение по Санчо — Football Italia
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«Ювентус» сделал «Манчестер Юнайтед» новое трансферное предложение по возможному переходу 25-летнего вингера Джейдона Санчо, сообщает Football Italia. По данным источника, сумма трансферной компенсации в новом оффере составляет около € 17,3 млн, тогда как прежнее предложение было сделано на сумму € 15 млн.

Сообщается, что игрок согласовал личные условия и воздерживается от рассмотрения других вариантов, ожидая оформления сделки между «МЮ» и «Ювентусом».

Сезон-2024/2025 Санчо провёл на правах аренды в «Челси», на его счету 41 матч за «синих» во всех турнирах, пять забитых мячей и 10 результативных передач. Летом 2021 года футболист был приобретен «красными дьяволами» у дортмундской «Боруссии» за € 85 млн.

Видео: Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения

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