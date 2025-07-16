«Акинфеев очень везучий». Малафеев оценил игру голкипера ЦСКА

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Сейчас в российском футболе сложилась такая ситуация, что попасть в сборную России достаточно несложно. Опять же, в таких моментах очень трудно выделить одного вратаря, как в своё время был Акинфеев. У Игоря были все задатки лучшего вратаря: он был и лидер, и капитан. В то же время Игорь всегда мог спасти, сыграть на линии, проявить характер. Акинфеев в принципе очень везучий», — приводит слова Малафеева «Советский спорт».

Напомним, Акинфеев вышел на первое место по числу выигранных Суперкубков России. Он побеждал в данном турнире восемь раз.