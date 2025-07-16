Ямаль пригласил модель на день рождения и предложил привести с собой блондинок за деньги

Испанская модель Клаудия Кальво рассказала, что вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль приглашал её на своё 18-летие за плату и просил позвать подруг определённой внешности.

«Меня пригласили на вечеринку по случаю дня рождения Ламина Ямаля. Попросили привести со собой подруг. Нам предложили от 10 до 20 тысяч евро, но я не знаю, чего они от нас ожидали. Они спрашивали о блондинках с очень специфическими размерами груди. Мы не могли взять с собой телефоны», — приводит слова Кальво The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на слова модели в шоу Tardear.

Затем Кальво опубликовала скриншот переписки с другой девушкой, где та рассказывает, что их тоже звали на вечеринку футболиста и говорили, что им нужны красивые девушки «для сексуальных целей».

Фото: Скриншот из соцсетей Кальво

Перевод переписки:

Подруга модели. Да, но я даже не знала, что это было связано с Ламином Ямалем. Сейчас ищу, но не помню, кто именно прислал приглашение — оно выглядело довольно сомнительно, зато оплата обещалась хорошая, да и тогда у меня были свободные даты, вот я особо и не обратила внимания. Но насколько я поняла… Настоящая цель была секс или соблазнения, а вовсе не профессиональная. Искали привлекательных девушек, чтобы создать обстановку, подчёркивающую эго, желания и публичный образ определённых персон. Это не обязательно подразумевало прямой физический контакт, но имелась в виду цель создать «женское декоративное присутствие» для визуального одобрения мужской самооценки.

В итоге ничего с ними не произошло, скорее всего, это больше играло роль удовлетворения собственного самолюбия тех, кто организовывал. «Посмотри, что я могу сделать, и посмотри, что я способна заполучить».

Модель Кальво. Могу выложить это? Тебе важно? Имя твоё замажу.

«У меня нет причины лгать, ведь я далеко не единственная девушка, столкнувшаяся с таким опытом, но пока что единственная, решившаяся публично заявить об этом», — подписала скриншот Кальво.

Напомним, вечеринка Ямаля в честь 18-летия прошла в воскресенье, 13 июля.