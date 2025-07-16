Малафеев рассказал, кто из вратарей РПЛ может стать номером один в сборной России

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал вратарскую школу в России и высказался о мастерстве голкиперов «Зенита» Дениса Адамова и Евгения Латышонка, а также о вратаре «Краснодара» Станислава Агкацева.

«На сегодняшний день вратарская школа у нас очень хорошая. Я считаю, что она одна из лучших. Но даже если взять Адамова или Латышонка из «Зенита», то они два равноценных вратаря в моём понимании. Кто из них играл бы в стартовом составе своего клуба, точно был бы в сборной. Если затрагивать других вратарей, например, Агкацев. У него есть все шансы проявить себя. Самое лучшее, что он сейчас получил – это опыт чемпионства. Проводя такие игры, где цена ошибки очень высока, это колоссальный опыт. С этой точки зрения он заявил о себе. Если учитывать его возраст, то он имеет все шансы бороться за пост номер один, даже в сборной», — приводит слова Малафеева «Советский спорт».

Напомним, у минувшем сезоне Агкацев стал основным голкипером «быков» и сыграл во всех турнирах 34 матча. При этом у россиянина 29 пропущенных мячей и 17 игр «на ноль».