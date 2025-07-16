Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, почему Дзюба не пополнил состав армейцев

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, что нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба мог перейти в состав армейцев.

— Дзюба при вас мог перейти в ЦСКА?

— Я предлагал обсудить этот вариант. Кажется, это было после отъезда Артёма в Турцию. Первый посыл против — реакция болельщиков. Я это понимал. Но на другой чаше весов — возможная польза в нашей модели игры, — приводит слова Мовсесьяна Sport24

Напомним, Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года. Контракт форварда с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Зенит» и турецкий клуб «Адана Демирспор».