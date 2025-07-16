Ламин Ямаль рассказал, каким видит своё будущее через 10 лет

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мыслями о том, каким видит себя и своё будущее через 10 лет в 2028 году.

«Моя цель в 28 лет — иметь семью — жену, ребенка — и быть счастливым. Надеюсь, к тому времени я достигну в футболе всего, чего хочу. Я просто хочу наслаждаться игрой, чтобы у моей семьи все было хорошо, и чтобы у всех было хорошо. Желаю всем крепкого здоровья», — приводит слова Ямаля аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой «Фурия Роха».