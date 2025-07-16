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18-летний Ламин Ямаль собрал сборную из лучших игроков всех времён

18-летний Ламин Ямаль собрал сборную из лучших игроков всех времён
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в эфире китайского шоу составил символическую футбольную команду из лучших игроков всех времён.

Команда Ламина выглядит следующим образом:

Вратарь: Икер Касильяс (Испания);

Защитники: Дани Алвес (Бразилия), Жерар Пике (Испания), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия);

Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Роналдиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия) и Роналдо (Бразилия).

Ямалю 18 лет. Он выступает за первую команду сине-гранатовых с 2023 года и уже успел стать обладателем четырёх трофеев с клубом, а также выиграть Евро-2024 в составе национальной команды Испании.

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