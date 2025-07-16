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Стало известно, что мешает «Ливерпулю» сделать официальное предложение по переходу Исака

Стало известно, что мешает «Ливерпулю» сделать официальное предложение по переходу Исака
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«Ливерпуль» намерен и готов заплатить за трансфер нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака € 138,44 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, проблемой остаётся руководство «сорок», которое считает, что 25-летний шведский форвард не продаётся. Отмечается, что «Ливерпуль» отправит официальное предложение только в том случае, если «Ньюкасл» изменит свою позицию. Подчёркивается, что первый раунд переговоров между клубами уже состоялся.

В прошлом сезоне шведский футболист провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 6 передач. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно авторитетному интернет-порталу, трансферная стоимость Александера составляет € 120 млн.

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