Стало известно, что мешает «Ливерпулю» сделать официальное предложение по переходу Исака

«Ливерпуль» намерен и готов заплатить за трансфер нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака € 138,44 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, проблемой остаётся руководство «сорок», которое считает, что 25-летний шведский форвард не продаётся. Отмечается, что «Ливерпуль» отправит официальное предложение только в том случае, если «Ньюкасл» изменит свою позицию. Подчёркивается, что первый раунд переговоров между клубами уже состоялся.

В прошлом сезоне шведский футболист провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 6 передач. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно авторитетному интернет-порталу, трансферная стоимость Александера составляет € 120 млн.