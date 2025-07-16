Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знаю, как Талалаев готовит команды». Корнеев — об ожиданиях от матча «Динамо» — «Балтика»

«Знаю, как Талалаев готовит команды». Корнеев — об ожиданиях от матча «Динамо» — «Балтика»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы видели «Балтику» с «Зенитом». Да, «Динамо» выглядит достаточно уверенно в контрольных матчах. Уже видно, что хочет от них Карпин. Но я знаю, как Талалаев готовит команды — физически и морально. Возможен какой‑то сюрприз. Но в первом туре будет непросто всем», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!».

18 июля новый сезон РПЛ откроется в Москве на «ВТБ Арене» матчем 1-го тура «Динамо» — «Балтика», игра начнётся в 20:30 мск. 6 июля калининградцы в товарищеском матче переиграли «Зенит» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

Материалы по теме
Радимов — о матче «Динамо»: не удивлюсь, если «Балтика» выиграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android