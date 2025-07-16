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«Знаю, как Талалаев готовит команды». Корнеев — об ожиданиях от матча «Динамо» — «Балтика»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».

«Мы видели «Балтику» с «Зенитом». Да, «Динамо» выглядит достаточно уверенно в контрольных матчах. Уже видно, что хочет от них Карпин. Но я знаю, как Талалаев готовит команды — физически и морально. Возможен какой‑то сюрприз. Но в первом туре будет непросто всем», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!».

18 июля новый сезон РПЛ откроется в Москве на «ВТБ Арене» матчем 1-го тура «Динамо» — «Балтика», игра начнётся в 20:30 мск. 6 июля калининградцы в товарищеском матче переиграли «Зенит» со счётом 2:1.

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