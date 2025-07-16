Александр Гришин: Жерсон — суперпокупка для «Зенита». Это джокер

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин оценил подписание петербургским «Зенитом» контракта с 28-летним бразильским центральным полузащитником Жерсоном.

«Жерсон — это суперпокупка для «Зенита», это джокер. Этот игрок обладает креативом, он практически не теряет мяч в центре поля и доставляет его вперед. Может сам забить, может отдать. Этот трансфер «Зенита» очень хороший», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

13 июля официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о переходе из «Фламенго» бразильского хавбека Жерсона, контракт с игроком подписан сроком на пять лет. В 2025 году на счету игрока 28 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и четыре результативных паса.

Видео: Самые дорогие трансферы «Зенита»