Ламин Ямаль рассказал, чего может достичь сборная Испании на ЧМ-2026

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, чего может достичь сборная Испании на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде.

«Ну, как по мне, минимум — это выход в финал. Потому что если я хочу выиграть чемпионат мира, я должен быть как минимум в финале», — приводит слова Ямаля аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой «Фурия Роха».