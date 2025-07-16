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«СКА-Хабаровск» презентовал форму на сезон-2025/2026

«СКА-Хабаровск» презентовал форму на сезон-2025/2026
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Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» представил новую форму команды на наступающий сезон-2025/2026. Экипировка выполнена в традиционной для армейских клубов красно-синей расцветке, также присутствует белый комплект.

В прошедшем сезоне-2024/2025 хабаровчане набрали 53 очка в 34 матчах и заняли итоговую шестую строчку в розыгрыше Пари Первой лиги. От попавшего в итоге в стыковые матчи и вышедшего в РПЛ «Сочи» красно-синие отстали на четыре очка, но при этом не смогли оформить лицензию РФС-I, которая включила бы их в список возможных претендентов на повышение в классе.

Сезон-2025/2026 армейцы откроют 19 июля в 16:00 мск выездным матчем 1-го тура Первой лиги с «Уфой».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

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