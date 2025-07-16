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«Барселона» близка к подписанию спонсорского соглашения с ДР Конго на € 44 млн

«Барселона» близка к подписанию спонсорского соглашения с ДР Конго на € 44 млн
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Каталонская «Барселона» близка к заключению спонсорского соглашения с Демократической Республикой Конго сроком на четыре года. Согласно условиям сделки, клуб будет ежегодно получать по € 11 млн, общая сумма составит € 44 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в результате спонсорского соглашения на задней части футболок игроков «Барселоны» появится логотип «RDC, cœur de l’Afrique» («ДР Конго – сердце Африки»). Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Кубок страны.

В Лиге чемпионов каталонцы добрались до стадии 1/2 финала, где уступили «Интеру».

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