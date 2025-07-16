Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В «Зените» есть кому обороняться». Гришин оценил трансферную кампанию петербуржцев

«В «Зените» есть кому обороняться». Гришин оценил трансферную кампанию петербуржцев
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о трансферной кампании «Зенита» после подписания пятилетнего контракта с 28-летним бразильским центральным полузащитником Жерсоном.

— В «Зенит» приходят техничные и атакующие футболисты. Но ведь там придётся кому‑то и обороняться.
— В «Зените» есть кому обороняться. Там есть Дуглас Сантос, Нино, Мантуан, Вега — новый футболист. В товарищеских играх видно, что Вега поднимается чуть выше, а Сантос опускается в свою зону для приёма мяча. «Зенит» очень хорошо усиливается. Мы слышим, что там уже и другие трансферы на подходе — из Бразилии. Поэтому если «Зенит» эти трансферы сделает, то это будет суперкоманда, — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летом 2025 года состав петербургского «Зенита» пополнили 21-летний аргентинский левый защитник Роман Вега из «Аргентинос Хуниорс» и 28-летний бразильский хавбек Жерсон из «Фламенго».

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну

Материалы по теме
Александр Гришин: Жерсон — суперпокупка для «Зенита». Это джокер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android