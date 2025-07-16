«В «Зените» есть кому обороняться». Гришин оценил трансферную кампанию петербуржцев

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о трансферной кампании «Зенита» после подписания пятилетнего контракта с 28-летним бразильским центральным полузащитником Жерсоном.

— В «Зенит» приходят техничные и атакующие футболисты. Но ведь там придётся кому‑то и обороняться.

— В «Зените» есть кому обороняться. Там есть Дуглас Сантос, Нино, Мантуан, Вега — новый футболист. В товарищеских играх видно, что Вега поднимается чуть выше, а Сантос опускается в свою зону для приёма мяча. «Зенит» очень хорошо усиливается. Мы слышим, что там уже и другие трансферы на подходе — из Бразилии. Поэтому если «Зенит» эти трансферы сделает, то это будет суперкоманда, — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летом 2025 года состав петербургского «Зенита» пополнили 21-летний аргентинский левый защитник Роман Вега из «Аргентинос Хуниорс» и 28-летний бразильский хавбек Жерсон из «Фламенго».

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