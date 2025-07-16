Игорь Корнеев определил главного фаворита РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего розыгрыша РПЛ. По мнению Корнеева, сине-бело-голубые могут проиграть в предстоящем сезоне разве что самим себе.

«Зенит» главный фаворит этого сезона. Он может проиграть только самому себе. Посмотрите, сколько они набрали очков в прошлом сезоне — этого не хватило для чемпионства. Это говорит о том, что и другие выкладываются по полной, игры не даются так просто. «Зенит» много создаёт и забивает, Жерсон — это усиление», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.