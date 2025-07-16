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Стал известен игровой номер Де Брёйне в «Наполи» после фото под номером Диего Марадоны

Стал известен игровой номер Де Брёйне в «Наполи» после фото под номером Диего Марадоны
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34-летний бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне будет выступать за «Наполи» под игровым номером 11, сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X.

Ранее пресс-служба неаполитанцев опубликовала фото футболиста с тренировки в тренировочной форме под номером 10, под которым когда-то за «Наполи» выступал легендарный аргентинец Диего Марадона. Это вызвало негативную реакцию у болельщиков клуба, поскольку 10-й игровой номер в «Наполи» изъят из обращения в честь Марадоны.

Ранее Де Брёйне в течение почти 10 лет выступал за английский «Манчестер Сити». В сезоне-2024/2025 на его счету 40 матчей за клуб во всех турнирах, шесть забитых мячей и восемь результативных передач.

Видео: Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»

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