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«Реал» предложил проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года

«Реал» предложил проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года
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Мадридский «Реал» выступил с предложением проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года, однако ФИФА на данном этапе не планирует этого делать, сообщает The Guardian.

По информации источника, на болельщиков «Реала» пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного ЧМ, и мадридцы видят в турнире возможность заработать благодаря своей международной популярности.

Напомним, победителем КЧМ-2025 стал лондонский «Челси». «Синие» обыграли в финале турнира «ПСЖ». «Реал», в свою очередь, уступил парижанам в полуфинале. Отметим, что по итогам прошлого сезона «сливочные» не выиграли ни одного крупного трофея. Так, чемпионом Испании и обладателем Кубка страны стала «Барселона», а Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ».

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