Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин объяснил, что нужно сделать «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство

Гришин объяснил, что нужно сделать «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что московскому «Спартаку» нужно поработать над оборонительными действиями. Гришин полагает, что красно-белым необходимы хорошие защитники, чтобы бороться за чемпионство.

«Мне кажется, «Спартаку» нужно было больше делать акцент на оборону. Мы видим, что «Спартак» практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть «на ноль», чтобы претендовать на чемпионство. «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

Материалы по теме
Игорь Корнеев определил главного фаворита РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android