Гришин объяснил, что нужно сделать «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство

Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что московскому «Спартаку» нужно поработать над оборонительными действиями. Гришин полагает, что красно-белым необходимы хорошие защитники, чтобы бороться за чемпионство.

«Мне кажется, «Спартаку» нужно было больше делать акцент на оборону. Мы видим, что «Спартак» практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть «на ноль», чтобы претендовать на чемпионство. «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.