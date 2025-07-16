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Полузащитник «Ростова» Байрамян огласил задачу команды на сезон РПЛ

Полузащитник «Ростова» Байрамян огласил задачу команды на сезон РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Хавбек отметил, что самое главное для жёлто-синих — набрать достаточное количество и идти от игры к игре.

«Цель у нашей команды, как и в прошлые годы, такая: сначала выполнить задачу минимум — набрать достаточное количество, чтобы затем идти от игры к игре. Но даже эта минимальная задача — она непроста. У нас молодая команда, многие лидеры ушли. Всё нужно доказывать, показывать и зарабатывать очки», — заявил Байрамян в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Ростов» стал восьмым. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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