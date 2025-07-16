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Ямаль ответил, видит ли он себя в будущем обладателем «Золотого мяча»

Ямаль ответил, видит ли он себя в будущем обладателем «Золотого мяча»
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Крайний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, видит ли он себя в будущем обладателем «Золотого мяча». Футболист отметил, что о подобном мечтает каждый игрок.

«Думаю, любой ребёнок мечтает о «Золотом мяче». Впрочем, мой склад характера и мышление позволяют мне сказать, что однажды это, конечно, случится. Я не спешу, но, разумеется, все мечтают о «Золотом мяче», — приводит слова Ямаля аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Ламин стал обладателем Евро-2024 с национальной командой «Фурия Роха».

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