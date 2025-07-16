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«Жёстко опаздывает, везде не успевает». Корнеев оценил трансферную кампанию «Спартака»

«Жёстко опаздывает, везде не успевает». Корнеев оценил трансферную кампанию «Спартака»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил трансферную кампанию «Спартака» этим летом. Единственным новичком красно-белых является 34-летний нападающий Антон Заболотный.

«Тут надо говорить просто по фактам. «Спартак» жёстко опаздывает в этом трансферном окне. Если большинство команд уже понимают, что хотят, то «Спартак» везде не успевает. На проблемные позиции никого не купили, до сих пор нет центрального нападающего, который решал бы вопросы как основной. Угальде может забивать, а потом остановиться, Заболотный человек обоймы», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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