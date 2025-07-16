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Алексей Гасилин: не верю, что ЦСКА сможет выиграть чемпионат. Человек уже с трофеем

Алексей Гасилин: не верю, что ЦСКА сможет выиграть чемпионат. Человек уже с трофеем
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался о перспективах ЦСКА в сезоне-2025/2026.

«Человек уже с трофеем. Он будет пытаться максимально приблизить ЦСКА к борьбе за чемпионство. Я не верю, что они смогут выиграть чемпионат, но турнир длинный. Мы можем делать только прогнозы», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В июне 2025 года пост главного тренера ЦСКА занял 49-летний швейцарец Фабио Челестини, который сменил на этой должности покинувшего клуб по собственной инициативе серба Марко Николича. В единственном официальном матче под руководством Челестини с «Краснодаром» (1:0) красно-синие выиграли трофей — Суперкубок России — 2025. Ранее с Николичем армейцы стали обладателями Кубка России.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

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