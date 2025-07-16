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Ричард Риос пока не отклонил предложение «Зенита» и раздумывает над ним

Ричард Риос пока не отклонил предложение «Зенита» и раздумывает над ним
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Полузащитник бразильского «Палмейраса» Ричард Риос пока не отклонил поступившее ему предложение от санкт-петербургского «Зенита» и раздумывает над ним. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Андре Эрнана в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, хавбек взвешивает свои варианты, но на текущий момент всё равно отдаёт предпочтение «Роме» или «Бенфике», но не «Зениту». «Палмейрас» анализирует сложившуюся ситуацию и продолжает диалог с игроком и его агентами. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» готов платить Риосу в два раза больше, чем «Рома».

Полузащитник выступает в составе «Палмейраса» с марта 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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