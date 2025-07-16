Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев: «Крылья Советов» начнут играть одним составом, а к 5-му туру будет совсем другой

Адиев: «Крылья Советов» начнут играть одним составом, а к 5-му туру будет совсем другой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о проблемах команды с подбором состава на стартовые туры Российской Премьер-Лиги из-за большого количества травмированных игроков.

«Даже Солдатенков только приступил к тренировочному процессу, а чемпионат начинается. Предвижу, что мы будем играть одним составом, а к 5-му туру будет наигран совсем другой. Нам надо сбалансировать команду, у ребят разная подготовка. Тренерам надо это правильно оценить и расставить правильные акценты», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Крылья Советов» откроют сезон 19 июля формально гостевым дерби с тольяттинским «Акроном», которое пройдёт на домашней для них «Солидарность Самара Арене», игра начнётся в 15:30 мск.

Видео: Адиев: хвала игрокам «Анжи», что не бросили играть

Материалы по теме
Васютин высказался о дерби «Акрон» — «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android