Адиев: «Крылья Советов» начнут играть одним составом, а к 5-му туру будет совсем другой

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о проблемах команды с подбором состава на стартовые туры Российской Премьер-Лиги из-за большого количества травмированных игроков.

«Даже Солдатенков только приступил к тренировочному процессу, а чемпионат начинается. Предвижу, что мы будем играть одним составом, а к 5-му туру будет наигран совсем другой. Нам надо сбалансировать команду, у ребят разная подготовка. Тренерам надо это правильно оценить и расставить правильные акценты», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Крылья Советов» откроют сезон 19 июля формально гостевым дерби с тольяттинским «Акроном», которое пройдёт на домашней для них «Солидарность Самара Арене», игра начнётся в 15:30 мск.

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