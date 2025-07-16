Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 16 июля

Сегодня, 16 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 16 июля (время — московское):

21:45. «Динамо» Минск (Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария) (0:1);

21:45. «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Шелбурн» (Ирландия) (0:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.