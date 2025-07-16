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«Челябинск» сообщил о переходах двух футболистов

«Челябинск» сообщил о переходах двух футболистов
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Состав «Челябинска» пополнили защитник Хетаг Кочиев и нападающий Матвей Урванцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Контракт с Хетагом Кочиевым рассчитан на два года. В минувшем сезоне он выступал за московские «Родину» и «Родину-2», а сезонами ранее был игроком владикавказских «Алании» и «Спартака».

Контракт с Матвеем Урванцевым рассчитан на 2,5 года. Матвей родился в Челябинске. В минувшем сезоне выступал за московское «Чертаново», где провёл 44 матча и забил 13 мячей.

«Челябинск» начнёт сезон-2025/2026 Первой лиги матчем с московским «Торпедо» в воскресенье, 20 июля. Начало игры — в 18:00 мск.

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