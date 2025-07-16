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Адиев: у «Крыльев» особо не было тренировочных дней после товарищеской игры со «Спартаком»

Адиев: у «Крыльев» особо не было тренировочных дней после товарищеской игры со «Спартаком»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о сложностях, возникших перед его командой из-за большого количества травм перед стартовым туром Российской Премьер-Лиги.

«У нас не было особо тренировочных дней после товарищеского матча со «Спартаком». Но нам нужен был игровой тонус, поставить разные сочетания, в то же время опробовать новичков, хотя они только приехали. Мы этим занимались, будем думать, в каком сочетании предстанем в 1-м туре», — сказал Адиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июля «Крылья Советов» провели товарищеский матч с московским «Спартаком» (2:2), 12 июля подопечные Магомеда Адиева сыграли с грозненским «Ахматом» (0:1). 19 июля «Крылья Советов» откроют сезон РПЛ формально гостевым дерби с тольяттинским «Акроном», которое пройдёт на домашней для них «Солидарность Самара Арене», игра начнётся в 15:30 мск.

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