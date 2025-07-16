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Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы среди женщин 16 июля

Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы среди женщин 16 июля
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Сегодня, 16 июля, состоится первый матч четвертьфинала плей-офф 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвовали 16 национальных команд, разделённых на четыре группы, по два лучших коллектива каждой группы вышли в плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 16 июля (время московское):

22:00. 1/4 финала. Норвегия — Италия.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Календарь женского чемпионата Европы 2025 года
Турнирная таблица женского чемпионата Европы 2025 года
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