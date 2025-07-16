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Генич: «ПСЖ» не вышел на финал, а просто приехал на игру. «Челси» превосходил во всём

Генич: «ПСЖ» не вышел на финал, а просто приехал на игру. «Челси» превосходил во всём
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Российский комментатор Константин Генич высказался о начальном отрезке финального матча клубного чемпионата мира, в котором встречались английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен» (3:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Париж» явно не ожидал такой агрессии. Почему Мареска делает акцент на 10 минутах… «Париж» не вышел на финал, он просто приехал на игру. А «Челси» вышел на финал. По ощущению было, что «Париж» не до конца был сконцентрирован. Когда в таких моментах игрок [Дуэ] в финале принимает решение не бить, а отдавать, уверенность перерастает в самоуверенность, что он делает всё правильно. Но потом за такие моменты наказывают. Мне показалось, в борьбе, в движении, в агрессии — во всём «Челси» превосходил «Париж», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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