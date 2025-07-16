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18-летний Ямаль ответил, что проще — выиграть Евро или сдать экзамены в школе

18-летний Ямаль ответил, что проще — выиграть Евро или сдать экзамены в школе
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что для него было проще — сдать экзамены в школе или выиграть Евро-2024. Во время турнира, который проходил в Германии, Ямаль ещё учился в школе. Испания стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии.

«Для меня лично выиграть Евро было проще, потому что я сделал это с первой попытки (смеётся)», — приводит слова Ямаля аккаунт в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на китайское шоу.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Вингер выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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