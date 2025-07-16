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Словацкий клуб объявил, что заменит одну из команд квалификации Лиги конференций

Словацкий клуб объявил, что заменит одну из команд квалификации Лиги конференций
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Словацкий клуб «Кошице» объявил, что заменит «ДАК 1904» из Словакии во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Мы в Европе», — говорится в публикации клуба в социальной сети, на фото написано «Лига конференций».

СМИ сообщали, что «ДАК 1904» был отстранён от участия в Лиге конференций из-за нарушения правил, согласно которым в турнире не могут выступать клубы с одним и тем же владельцем. Словацкий клуб управляется теми же владельцами, что и венгерский «Дьёр», который также выступает в турнире.

«ДАК 1904» во втором квалификационном раунде Лиги конференций должен сыграть против победителя пары между белорусским «Неманом» и армянским «Урарту». Первый матч между командами в Ереване завершился со счётом 2:1 в пользу «Немана», вторая игра пройдёт в четверг, 17 июля.

«ДАК 1904» занял четвёртое место по итогам минувшего сезона чемпионата Словакии, заменивший его в еврокубках «Кошице» стал пятым.

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