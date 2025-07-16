Форвард «Динамо» Мх Сердеров: «Спартак» для меня является принципиальным соперником

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о целях на предстоящий сезон, а также об игре 1-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 19 июля, в Москве.

– Какие цели ставите перед собой?

– Каких-то конкретных целей перед собой не ставлю. Конечно, хочется забивать голы и отдавать голевые передачи в каждой игре, но в первую очередь надо играть. Главное – получать игровую практику, и тогда всё получится.

– Начать забивать и отдавать можно уже в 1-м туре…

– Скажу лишь только, что «Спартак» для меня является принципиальным соперником. Да и думаю, что не только для меня, – приводит слова Сердерова «РБ Спорт».