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Министр культуры и спорта Испании высказался о вечеринке с карликами на дне рождения Ямаля

Министр культуры и спорта Испании высказался о вечеринке с карликами на дне рождения Ямаля
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Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес заявил, что не стоит осуждать 18-летнего Ламина Ямаля за вечеринку по случаю его дня рождения, на которой выступали карлики.

«Мы должны приложить все усилия в области образования и подготовки. Посыл, который передают нам спортсмены, всегда должен быть позитивным. Мы постоянно это повторяем. Спорт неразрывно связан с ценностями и уважением. Я считаю, что мы должны продолжать работать в этом направлении.

Министерство социальных прав действительно выступило с инициативой по защите основных прав и защите уязвимых групп. Я думаю, это совершенно логично. В конечном счёте свобода всегда должна сочетаться с уважением к другим, особенно к отдельным лицам или группам, находящимся в особо уязвимом положении. Думаю, правительство обратило на это внимание.

Но мы не должны слишком остро реагировать. Не стоит стигматизировать никого, даже игрока. Думаю, нам нужно провести исследование по этому вопросу. Также не будем забывать, что Ламин — ещё совсем юный парень. И, думаю, нам нужно приложить усилия, чтобы дать ему должный уровень образования и просвещения», — приводит слова Родригеса Урибеса RMC Sport.

Ранее появилась информация, что на вечеринку Ямаля привезли людей, страдающих карликовостью. Об этом сообщила Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью. Они, по информации, должны были развлекать гостей. Как сообщал COPE, во время празднования мог быть нарушен закон об инвалидности.

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