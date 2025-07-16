Александр Бубнов поставил Коулу Палмеру пять с тремя плюсами за финал клубного ЧМ с «ПСЖ»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов английского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира с французским «Пари Сен-Жермен». «Челси» одержал победу с крупным счётом 3:0.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер, который стал автором двух забитых мячей, получил от эксперта оценку пять с тремя плюсами. Бразилец Жоао Педро, который тоже отличился, — пять с двумя плюсами. Две тройки — у полузащитника Энцо Фернандеса и у вышедшего на замену Кристофера Нкунку. Общая командная оценка «Челси» — пять. Футболисты в сумме совершили за матч 568 технико-тактических действий при 24% брака.