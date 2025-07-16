В «Спартаке» раскрыли, зачем пригласили Антона Заболотного

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что нападающий Антон Заболотный был приглашён в клуб, чтобы добавить атакующей игре команды мощи и силовой борьбы в штрафной площади. Ранее Заболотный выступал за «Химки», «Сочи», «Тосно», «Уфу», воронежский «Факел», «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», «Зенит», а также ЦСКА.

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он даёт возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», — приводит слова Малышева ТАСС.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.