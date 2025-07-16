Нванери согласился продлить контракт с «Арсеналом» — Романо

Английский «Арсенал» достиг принципиального соглашения с 18-летним нападающим Итаном Нванери по поводу нового контракта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twiiter).

Отмечается, что Итан всегда отдавал приоритет «Арсеналу», несмотря на интерес со стороны нескольких клубов.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Итан Нванери провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Арсенал» завершил сезон на втором месте. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Лиге чемпионов. В Кубке английской лиги он провёл четыре матча и забил три мяча.