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Нванери согласился продлить контракт с «Арсеналом» — Романо

Нванери согласился продлить контракт с «Арсеналом» — Романо
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Английский «Арсенал» достиг принципиального соглашения с 18-летним нападающим Итаном Нванери по поводу нового контракта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twiiter).

Отмечается, что Итан всегда отдавал приоритет «Арсеналу», несмотря на интерес со стороны нескольких клубов.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги Итан Нванери провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Арсенал» завершил сезон на втором месте. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Лиге чемпионов. В Кубке английской лиги он провёл четыре матча и забил три мяча.

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