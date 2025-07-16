Президент РФС Дюков: думаю, что все клубы, которые начнут этот сезон РПЛ, его завершат

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение, возможно ли, что кто-то из клубов Российской Премьер-Лиги не завершит сезон-2025/2026.

«Каких‑то предпосылок для того, чтобы какой‑то из клубов закончил своё выступление, не завершив сезон, на данный момент нет. Вы знаете, что мы достаточно серьёзно ужесточили наши требования при лицензировании, и часть клубов эту процедуру не прошли. Конечно, всё возможно, жизнь есть жизнь. Но думаю, что все клубы, которые начнут этот сезон, его завершат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее место исключённого московского «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург».