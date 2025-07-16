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Андрей Канчельскис: «Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне

Андрей Канчельскис: «Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис убеждён, что «Зенит» выиграет РПЛ по итогам сезона-2025/2026. В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали вторыми, а чемпионом страны — «Краснодар».

«Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Всё-таки 100-летие — так и будут его переносить, пока не выиграют. «Краснодару» же надо доказать свой уровень. Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз. Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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