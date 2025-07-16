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«Краснодар» представил форму, новичков и праздновал чемпионство с фанатами. Лучшие фото

«Краснодар» представил форму, новичков и праздновал чемпионство с фанатами. Лучшие фото
Презентация новой формы «Краснодара»
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15 июля в Краснодаре на стадионе «OZON Арена» футбольный клуб «Краснодар» представил новую форму собственного производства на сезон-2025/2026. Первый комплект выполнен в традиционных для клуба чёрно-зелёных цветах, второй — в белом цвете с тёмно-зелёными деталями.

В презентации приняли участие новые игроки команды — Александр Корякин, Жубал, Густаво Сантос и Дуглас Аугусто.

На стадионе присутствовали 12 747 зрителей. Кроме того, на мероприятии перед болельщиками выступила группа «Градусы».

Лучшие кадры с презентации новой формы «Краснодара» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Отметим, что новый сезон РПЛ начнётся 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. В первых трёх турах Российской Премьер-Лиги «быки» сыграют с «Пари НН», «Локомотивом» и московским «Динамо».

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