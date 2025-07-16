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В «Акроне» ответили, будет ли для них второй сезон в РПЛ сложнее первого

В «Акроне» ответили, будет ли для них второй сезон в РПЛ сложнее первого
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев полагает, что грядущий сезон Российской Премьер-Лиги для его команды сложится тяжелее, чем первый. Напомним, «Акрон» дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне и занял девятое место в турнирной таблице.

«Будет ли второй сезон сложнее? Второй сезон для всех команд-дебютантов Премьер-Лиги становится сложнее – это факт. Так было много раз для тех команд, которые выходили в Премьер-Лигу до нас. Мой тренерский штаб это учитывает, мы об этом думаем, мы над этим работаем. С другой стороны, новый сезон будет легче, потому что некоторые футболисты друг с другом уже достаточно долгое время – они друг к другу привыкают», – приводит слова Тедеева Metaratings.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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