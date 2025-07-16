«Краснодар» чаще всех в РПЛ использовал легионеров в прошлом сезоне, «Локомотив» — реже

«Краснодар» стал командой, которая чаще всего использовала легионеров в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, «Локомотив», в свою очередь, реже всех прибегал к услугам иностранных игроков. Об этом следует из официального отчёта РПЛ по сезону-2024/2025, который был выложен пресс-службой лиги в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.