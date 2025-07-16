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Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА стать чемпионом в новом сезоне РПЛ

Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА стать чемпионом в новом сезоне РПЛ
Фабио Челестини
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Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался о шансах московского ЦСКА выиграть Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2025/2026.

«Победа ЦСКА в Суперкубке не удивила. Команда готова, в хорошей физической форме. По делу переиграли «Краснодар». Но «быки» потихоньку наберут форму. Главное — хорошо закончить сезон. Время покажет, какие шансы у ЦСКА на чемпионство. Пока был только один матч. Все игроки хотят доказать новому тренеру, попасть в состав. При Николиче команда играла здорово, посмотрим, как будут выглядеть сейчас», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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