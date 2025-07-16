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«Зенит» — лидер по средней посещаемости матчей РПЛ в прошлом сезоне

«Зенит» — лидер по средней посещаемости матчей РПЛ в прошлом сезоне
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Петербургский «Зенит» стал лидером по средней посещаемости матчей МИР Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025, сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

Домашние матчи петербургской команды в минувшем сезоне в среднем посещали 35 691 человек. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» (27 559), третьим — московский «Спартак» (19 979), четвёртым — «Ростов» (14 381), пятым московское «Динамо» (13 179). ЦСКА стал шестым (12 238), «Локомотив» — седьмым (10 466).

При этом средняя посещаемость РПЛ сезона-2024/2025 составила 12 106 человек.

Худшими клубами по средней посещаемости матчей стали «Оренбург» (4520), «Ахмат» (4449) и «Химки» (2432).

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА.

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