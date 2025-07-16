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«Зенит» — лучшая команда РПЛ в прошлом сезоне по проценту успешных ТТД и отборов

«Зенит» — лучшая команда РПЛ в прошлом сезоне по проценту успешных ТТД и отборов
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Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшей командой Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне по проценту успешных ТТД (тактико-технические действия), отборов и выигранных единоборств. Процент успешных ТТД у сине-бело-голубых равняется 82, единоборств — 54, а отборов — 63. Об этом говорится в официальном отчёте РПЛ по сезону-2024/2025, который был выложен пресс-службой лиги в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба РПЛ в телеграм-канале

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

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