«Ленинградец» арендовал футболиста «Спартака»

Клуб Второй лиги «Ленинградец» в телеграм-канале объявил об аренде полузащитника московского «Спартака» Антона Рощина.

20-летний футболист арендован клубом из Ленинградской области до окончания сезона-2025/2026.

Рощин — воспитанник «Спартака». В минувшем сезоне он играл за «Спартак-2» во Второй лиге, в активе полузащитника 30 матчей во всех турнирах и восемь забитых мячей.

В сезоне-2023/2024 Рощин провёл единственный матч за основную команду «Спартака» в РПЛ — с «Ростовом» (5:1), отыграв 13 минут. Тогда же Рощин стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим за основной состав красно-белых.