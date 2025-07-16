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«Ленинградец» арендовал футболиста «Спартака»

«Ленинградец» арендовал футболиста «Спартака»
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Клуб Второй лиги «Ленинградец» в телеграм-канале объявил об аренде полузащитника московского «Спартака» Антона Рощина.

20-летний футболист арендован клубом из Ленинградской области до окончания сезона-2025/2026.

Рощин — воспитанник «Спартака». В минувшем сезоне он играл за «Спартак-2» во Второй лиге, в активе полузащитника 30 матчей во всех турнирах и восемь забитых мячей.

В сезоне-2023/2024 Рощин провёл единственный матч за основную команду «Спартака» в РПЛ — с «Ростовом» (5:1), отыграв 13 минут. Тогда же Рощин стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим за основной состав красно-белых.

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