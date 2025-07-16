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Глава Республики Татарстан Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом сезона

Глава Республики Татарстан Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом сезона
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня, 16 июля, провёл встречу с казанским «Рубином» на базе клуба. Руководитель республики встретился с игроками, тренерским штабом и руководством «Рубина» и пожелал удачи команде в новом сезоне-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В завершении встречи раиса республики с «Рубином» капитан команды Иванов передал Минниханову от коллектива футболистов новый комплект домашней формы с фамилией главы Татарстана и игровым номером 99. Также Минниханову показали новые комплекты формы на сезон-2025/2026 и презентационный ролик», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» начнёт новый сезон РПЛ выездным матчем с грозненским «Ахматом» 20 июля.

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