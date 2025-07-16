«Считаю, что у нас неплохой результат». Глава Татарстана Минниханов — о «Рубине»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к игрокам казанского «Рубина» на встрече с командой.

«Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идёт в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков. Вы – наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, однако мы вас вслух не ругаем. Таких моментов чтобы было у нас меньше. Самое главное – берегите себя, чтобы не было травм.

Мы будем молиться за вас. Мусульмане – по-мусульмански, православные – по-православному. Есть и болельщики других религий. Вы – наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. Хәерле сәгатьтә («в добрый час». — тат.), в добрый час!» — приводит слова Минниханова официальный сайт клуба.

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на седьмом месте.