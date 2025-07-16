Два игрока «Акрона» — лидеры РПЛ сезона-2024/2025 по пройденной дистанции

Полузащитники тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович и Стефан Лончар стали лидерами РПЛ сезона-2024/2025 по суммарной пройденной дистанции, сообщается в отчёте лиги.

Фото: Отчёт РПЛ

Джурасович за 30 матчей РПЛ преодолел 339 015 метров, Лончар в 29 играх пробежал 335 048 метров. В тройке по пройденной дистанции также находится полузащитник ЦСКА Иван Обляков (332 147 метров).

В минувшем сезоне чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА. «Акрон» в первом для себя сезоне в элитном дивизионе занял девятое место, набрав 35 очков в 30 турах.