«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму на сезон-2025/2026

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте презентовал выездной комплект игровой формы на предстоящий сезон.

«Сегодня adidas и «Манчестер Юнайтед» представляют новую выездную форму на сезон-2025/2026, в которой по-новому представлен культовый рисунок снежинки, который по-прежнему так любим с классической выездной футболки 1992 года, одной из самых знаковых в истории клуба.

Белую основу майки украшает современная интерпретация культового рисунка снежинки в сиреневых тонах. Сливовые детали дополнены клубным гербом devil, логотипом adidas и тремя полосками на каждом плече. Комплект дополнен накладывающимся друг на друга воротником EQT с V-образным вырезом, шортами сливового цвета и белыми гетрами», — написано в сообщении клуба.